Политолог назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 августа принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов страны Юрия Селиверстова и потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.

Белоруссия для выплаты госдолга может или распечатывать свои золотовалютные резервы, или рефинансировапть кредиты у России, рассказал в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец.