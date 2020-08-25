Политолог назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии
Реально Белоруссия может или тратить золотовалютные резервы, или рефинансировать кредиты у России, рассказал в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 августа принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов страны Юрия Селиверстова и потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.
Белоруссия для выплаты госдолга может или распечатывать свои золотовалютные резервы, или рефинансировапть кредиты у России, рассказал в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец.
По его словам, в 2020 году республика должна выплатить 3,5 млрд долларов, на 1 июля 800 миллионов уже заплатили.
«Чтобы погасить текущие обязательства, Белоруссии нужно или тратить ЗВР, которые сокращаются под воздействием как коронакризиса, так и с учетом того, что население активно скупает валюту, либо власти должны найти, где перекредитоваться и реструктурировать ранее взятые кредиты, например, у России», - сказал он. В этом случае денег Белоруссия не получит, просто будет перенесен срок выплат.
По словам Болкунца, держателем 49% долговых обязательств Белоруссии является Россия, 20% - Китай.
При этом России, как полагает эксперт, было бы разумно ставить Белоруссии какие-то условия – например, требовать запускать экономические реформы, так как без них подвижек не будет.
«Есть вариант получить деньги у Китая, но тут вопрос политического формата. До выборов был вариант перекредитоваться на Западе, но сейчас такая возможность отсутствует в силу определенных политических причин», - пояснил политолог.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что противостояние Александра Лукашенко и сотен тысяч протестующих может поставить крест на высоких технологиях в Белоруссии.
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