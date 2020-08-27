Лукашенко пообещал договориться с Россией о рефинансировании $1 млрд долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры на уровне премьер-министров о рефинансировании государственного долга перед РФ в размере $1 миллиарда. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко нанесут удар через белорусский рубль

По словам Лукашенко, переговоры пройдут сегодня, 27 августа.

Фактически речь идёт о том, чтобы Минск пока оставил этот миллиард долларов у себя, отметил глава государства. По мнению Лукашенко, это укрепит позиции белорусского рубля.

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ФОТО: Сергей Мамонтов//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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