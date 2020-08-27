Лукашенко пообещал договориться с Россией о рефинансировании $1 млрд долга
27 августа 202014:44
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры на уровне премьер-министров о рефинансировании государственного долга перед РФ в размере $1 миллиарда. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, переговоры пройдут сегодня, 27 августа.
Фактически речь идёт о том, чтобы Минск пока оставил этот миллиард долларов у себя, отметил глава государства. По мнению Лукашенко, это укрепит позиции белорусского рубля.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru