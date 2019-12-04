В Совфеде назвали дешевым шоу отказ США выдать визы российской делегации

«Внешне эта ситуация выглядит как дешевое шоу, потому что американцы сопровождают отказы в визах стенаниями о том, что у них, дескать, не хватает сотрудников консульского отдела. Что все это происходит в силу того, что Россия приняла решение о сокращении состава дипмиссии США в Москве и других российских городах и что все это те технические проблемы, которые не позволяют справиться с нагрузкой, ответственность за которую лежит на российской стороне. А вот кроме дешевого шоу, которое является оболочкой, здесь есть еще содержание. Оно заключается в том, что американцы и в этом вопросе пытаются показать, кто в доме хозяин. Они отказывают в визах представителям России не только тем, которые едут с двухсторонними задачами, но и тем, которые едут на международные мероприятия на территории США. Я отношусь к тем, кому отказали в визе для участия в очередной Генассамблеи ООН. Все это звенья одной цепи — демонстрация того, что американцам закон не писан и что то, как это понимается в Вашингтоне, должно быть законом для всего окружающего мира. Никакого равенства в отношениях по определению нет и не будет. Вот в чем политический смысл происходящего. Все это достаточно прозрачно, цинично и не соответствует международным обязательствам США и правилам поведения цивилизованного государства», — считает сенатор.

Визовый скандал между Россией и США начался еще в сентябре, когда США не выдали разрешение на въезд десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Затем Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

