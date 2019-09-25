Небензя рассказал, что США не выдали визы еще одной российской делегации

США не выдали визы конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что это второй случай после невыдачи виз для десяти членов российской делегации, которые должны были принять участи в работе 74-й Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке 24 сентября, передает RT.

Визовый скандал между Россией и США начался накануне. После этого первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.



