Провокация и неуважение. США снова отказали российской делегации в визах

Члены делегации Федерального казначейства России не попали в США из-за того, что не получили визы. Россияне 3 декабря планировали принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Как сообщает посольство России в США, Госдепартамент также не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября. В сообщении в Facebook российской дипмиссии выражена озабоченность «нежеланием госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами».

Визовый скандал между Россией и США начался еще в сентябре, когда США не выдали разрешение на въезд десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Затем Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединенных Штатов к международному праву.

«Это политическая провокация, потому что существует конвенция между ООН и Соединенными Штатами, в соответствии с которой Соединенные Штаты берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства. Это показатель того, как Соединенные Штаты относятся к международному праву. Наплевательски относятся. Я думаю, что наша делегация будет добиваться того, чтобы этот вопрос разрешился. Это не первый случай и будем добиваться. Лавров будет добиваться», — сказал дипломат.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил проводить заседания Генассамблеи ООН не на территории США.

В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что добиться переноса заседания комиссии или комитета ООН будет довольно сложно.

«Этот вопрос решается на Совете безопасности ООН, где проводить заседание какой-либо комиссии или какого-нибудь комитета ООН. По моему мнению, это очень сложно будет сделать. Учитывая сколько у американцев там союзников, этот вопрос проблематичный. В ООН сейчас главенствуют США и их союзники. Это сложно будет, но попытаться надо. Тем более, что между Соединенными Штатами и ООН подписано соглашение о расположении миссии ООН на территории этого государства», — заявил он.

Между тем, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин объяснил невыдачу виз россиянам не более чем американским бюрократизмом. В эфире НСН он сказал, что это «чинушный формализм со стороны американского Госдепа». Ответом на невыдачу виз должен быть вызов посла для того, чтобы потребовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз подобное не повторится.

