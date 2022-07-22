В Швеции отменили мастер-класс фигуристки из России по политическим причинам
В Стокгольме отменили мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, сообщается на форуме Golden Skate.
В качестве причины, организаторы мероприятия назвали указания, которые последовали из Федерации фигурного катания Швеции. По мнению спортивных чиновников, деятельность спортсменов из России и Белоруссии противоречит основным ценностям федерации и может нанести вред репутации всего шведского фигурного катания.
После этого владельцы клуба, который пригласил Трусову вынуждены были объявить об отмене ранее объявленного мастер-класса, несмотря на то, что 80% билетов на мероприятие уже были раскуплены любителями фигурного катания.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в этой связи заявила, что Александре Трусовой не стоит сильно расстраиваться из-за отмены мастер-классов в Швеции, сообщают РИА Новости.
«Это бред сумасшедшего! Передайте от меня Трусовой, что это даже к лучшему, что она не выступит. В Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный», - подчеркнула Тарасова.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян.
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