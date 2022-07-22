В Швеции отменили мастер-класс фигуристки из России по политическим причинам

После этого владельцы клуба, который пригласил Трусову вынуждены были объявить об отмене ранее объявленного мастер-класса, несмотря на то, что 80% билетов на мероприятие уже были раскуплены любителями фигурного катания.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в этой связи заявила, что Александре Трусовой не стоит сильно расстраиваться из-за отмены мастер-классов в Швеции, сообщают РИА Новости.