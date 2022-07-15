Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает пресс-служба IBSF.
В сообщении говорится, что делегаты Международного конгресса организации проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России «до особого распоряжения».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и рекомендация не допускать их к участию в соревнованиях связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.
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