Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян

В сообщении говорится, что делегаты Международного конгресса организации проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России «до особого распоряжения».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и рекомендация не допускать их к участию в соревнованиях связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.