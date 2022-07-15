Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает пресс-служба IBSF.

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В сообщении говорится, что делегаты Международного конгресса организации проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России «до особого распоряжения».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и рекомендация не допускать их к участию в соревнованиях связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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