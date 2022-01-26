Лавров назвал неприемлемой «вакханалию» против России на спортивных форумах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемой развязанную против России «вакханалию» на всех международных спортивных форумах. Об этом он заявил во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, передает ТАСС.

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По словам главы МИД, российские власти многократно признавали, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они «подвергались экспериментам с допингом», но «вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема».

Ранее сегодня в ходе выступления в нижней палате Лавров заявил, что западные страны пытаются наказать Россию и Китай за самостоятельную политику с помощью различных «негодных инструментов».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпортСергей Лавров
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