Лавров назвал неприемлемой «вакханалию» против России на спортивных форумах

По словам главы МИД, российские власти многократно признавали, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они «подвергались экспериментам с допингом», но «вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема».

Ранее сегодня в ходе выступления в нижней палате Лавров заявил, что западные страны пытаются наказать Россию и Китай за самостоятельную политику с помощью различных «негодных инструментов».

