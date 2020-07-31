Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян

Украина будет требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян для возбуждения уголовного дела в связи с их действиями в Донбассе. Об этом заявили в офисе генпрокурора страны. Там подчеркнули, что Киев будет добиваться экстрадиции 28 из 33 человек, задержанных 29 июля в Минске. Белорусские власти утверждают, что они являются сотрудниками частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов.

В Москве, однако, подчеркивают, что задержанные – сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолёт и задержались.

При этом, список задержанных в Белоруссии россиян уже передан Украине. Об этом, как передает УНН, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Минск просит проверить их на совершение преступлений и участие в военных действиях. Украина требует экстрадировать часть задержанных, подозреваемых в преступлениях в Донбассе. У них были обнаружены два паспорта – российский и украинский. Украина не признает двойного гражданства и считает их своими гражданами.

Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН объяснил, в каком случае Минск может пойти на выдачу задержанных Киеву.