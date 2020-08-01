Трунов: Лукашенко разыгрывает карту врага для политической выгоды

Группу россиян подозревают в подготовке теракта в Белоруссии. Задержаны 33 боевика и еще 200 находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал происходящее в республике креативной избирательной политтехнологией.

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«Задержанные обратили на себя внимание подозрительным поведением – ходили в одежде «милитари», не пили, не посещали дискотеки. Завели уголовное дело по подготовке теракта, при этом ни взрывчатки, ни оружия, ни плана теракта не нашли. Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.

Кроме того, Игорь Трунов в эксклюзивном интервью НСН предложил семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала юридическую помощь.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенкоАдвокатИгорь Трунов
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