Трунов: Лукашенко разыгрывает карту врага для политической выгоды

«Задержанные обратили на себя внимание подозрительным поведением – ходили в одежде «милитари», не пили, не посещали дискотеки. Завели уголовное дело по подготовке теракта, при этом ни взрывчатки, ни оружия, ни плана теракта не нашли. Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.

Кроме того, Игорь Трунов в эксклюзивном интервью НСН предложил семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала юридическую помощь.

