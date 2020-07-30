«Картошки объелись?» Милонов о ситуации в Белоруссии
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Хабаровске нашли способ не пустить Дегтярёва в кресло губернатора
В хабаровское Заксобрание внесли закон, запрещающий Михаилу Дегтярёву становиться губернатором. Предлагается изменить Устав Хабаровского края, чтобы должность руководителя региона мог занимать только человек, проживший там не менее десяти лет.
Виталий Милонов: «Я предлагаю пойти еще дальше и должность губернатора предлагать только представителям коренных народов Дальнего Востока. В конце концов, почему только десять лет?» – поразмышлял в эфире НСН Виталий Милонов.
Дегтярёв заявил об иностранных провокаторах на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в регионе действуют иностранные провокаторы. Об этом он заявил в интервью генпродюсеру RTVi Сергею Шнурову.
Виталий Милонов: «Да бросьте вы. Какие же они иностранные? Обыкновенные украинские шестерки, да и не провокаторы они, а так, подстрекатели-неумехи», – отметил депутат в интервью НСН.
Задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта
Группу россиян, задержанных в Белоруссии, подозревают в подготовке теракта. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело.
Виталий Милонов: «Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии – не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», – сказал он НСН.
В Севастополе задержали военнослужащего по подозрению в госизмене
ФСБ России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, который передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.
Виталий Милонов: «Не, ну я понимаю, не выдержала душа поэта – американцам продался. Австралийцам или японцам, куда ни шло. Но украинцам! Они же даже заплатить-то предателю не смогут, позор», – поделился он с НСН.
Милонов предложил запретить СМИ рассказывать подробности убийств
Депутат Госдумы Виталий Милонов после волны расчленений в Петербурге заявил, что информация о жестоких убийствах не должна распространяться СМИ и быть под грифом секретно.
Виталий Милонов: «Да, я выступил с таким предложением. О том, что произошло убийство, рассказать можно. А вот каким образом, кто кого и как зарезал – нормальным людям знать не надо», – прокомментировал депутат в беседе с НСН.
Декларации с арифметическими ошибками будут недействительными
Правительство предлагает признавать недействительными декларации с арифметическими ошибками.
Виталий Милонов: «Была квартира две тысячи квадратных метров, стала двадцати восьми метровой квартирой-студией, ну, ошибка, что возьмешь», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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