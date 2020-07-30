«Картошки объелись?» Милонов о ситуации в Белоруссии

Виталий Милонов: «Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии – не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», – сказал он НСН.

