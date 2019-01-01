В России оценили выводы Путина по итогам G20
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН обратил внимание на заявления Владимира Путина по российской повестке в рамках G20.
Президент России Владимир Путин доволен результaтaми саммита «двадцатки», хотя он признался, что ожидaния были скептическими. «То, что был скепсис, - это прaвдa, не только у меня. Но в целом форум подтвердил свою востребовaнность», - зaявил глaвa российского госудaрствa нa пресс-конференции по итогaм сaммитa.
Путин поздрaвил Японию с удaчным председaтельством в «двaдцaтке». Нa его взгляд, страна много сделaлa для того, чтобы сaммит прошел результaтивно. Президент РФ нaзвaл четыре основных нaпрaвления, по которым удaлось достичь требуемых договоренностей. Это - подтверждение учaстникaми сaммитa готовности рaботaть нaд реформой ВТО, нaд экологической повесткой, по противодействию терроризму в Интернете, a тaкже цифровизaция и рaботa в сфере искусственного интеллектa, пишет RT.
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН назвал, с его точки зрения, два наиболее важных заявления Владимира Путина по результатам саммита «Большой двадцатки».
«Самых прорывных заявлений два, на мой взгляд. Первое – Россия будет поддерживать продление соглашение по ОПЕК. Это очень важное заявление для участников нефтяного рынка во всем мире. Второе заявление по делу Голунова. Путин назвал происшедшее с журналистом произволом. Президент заявил, что будет проведено расследование, и виновных накажут», - отметил собеседник НСН.
Остальные оценки, которые Владимир Путин дал результатам встреч с лидерами G20, политтехнолог назвал традиционными.
«Начиная от Украины, ситуации с Керчью, заканчивая новыми возможными санкциями против России – все было в рамках того, что мы уже слышали до саммита в Осаке», - заявил Баширов.
Он отметил, что на пресс-конференции российского президента Владимира Путина по итогам саммита «Большой двадцатки» от иностранных СМИ прозвучало всего два вопроса и объяснил это последовательностью внешнеполитических решений руководства России.
«У нас удачная внешняя политика последнее время. У нас очень хорошие результаты. Самое главное, мы стабильно придерживаемся тех позиций, которые заявляли - и по ВТО, и по двусторонним отношениям с Британией или с США. Люди не могут не замечать этой последовательности. Наша позиция неизменна. Более того, проходит 5-6 лет, и многие страны к ней присоединяются и говорят, да, вы были правы по этому вопросу и по этому вопросу», - считает эксперт.
Марат Баширов подчеркнул, что пресс-конференция Владимира Путина могла бы продолжаться еще час, и объяснил это огромным интересом российских журналистов к позиции лидера страны.
«В России так сложилось, что многие министры и члены правительства в PR сфере выполняют, что называются, техническую функцию, отделываются официальными пресс-релизами. Наиболее ярко по вопросам, которые интересуют общество, обсуждаются в соцсетях, высказывается президент. Поэтому наши журналисты используют любую возможность, даже саммит в Осаке, где проходит международный саммит и должны, вроде бы, обсуждаться вопросы внешней политики, чтобы задать вопросы по внутренней ситуации в России», - заявил политтехнолог.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН отметил основные содержательные итоги переговоров глав России и США, которые считает «не большими».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей