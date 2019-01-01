В России оценили тон встречи Путина и Трампа и ее результаты
Американисты в эфире НСН отметили разницу между настроением переговоров президентов России и США в Осаке и ее результатами.
Американский лидер Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «прекрасным парнем» и «необычайным человеком», их переговоры в рамках G20 в Осаке – «отличной». Об этом Трамп рассказал 29 июня, в субботу, в интервью телеканалу «Россия-24».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН также отметил позитивную атмосферу встречи лидеров двух сверхдержав в рамках G20 в Осаке и назвал основные содержательные итоги переговоров глав России и США, которые считает «не большими».
«Все выглядело доброжелательно, атмосфера была очень не натянутая, свободная, все шутили. В принципе она произвела благоприятное впечатление, хотя, конечно, результаты не большие. Важны два момента. Констатация того, что отношения плохие и их надо улучшать и что от этого не только будет лучше двум странам, но и всем другим. Второе — что страны условились продолжать консультации по поводу вооружений, ограничения вооружений, стратегических вопросов», — сказал он.
По мнению Юрия Рогулёва, сколько-нибудь крупного прорыва в отношениях США и России не произойдет до окончания избирательной кампании в Соединенных Штатах.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью НСН согласился с коллегой и подчеркнул, что Владимир Путин понимает и учитывает обстоятельства, которые мешают Дональду Трампу вывести отношения США и России на иной уровень, и вряд ли ожидает прорыва.
«Трамп в очень тяжелой ситуации. Его президентство блокированное, особенно в отношении России. Вряд ли что-то за последние месяцы произошло, что бы разблокировало его возможности строить отношения с Путиным и Россией. Каждый неосторожный шаг по русскому вопросу будут использованы противниками Трампа в ходе начавшейся избирательной кампании против него. И Путин понимает, в какой ситуации находится Трамп, но обстоятельства мешают что-либо кардинально изменить», - пояснил Валерий Гарбузов.
Ранее американисты рассказали НСН, почему не стоит строить надежд на улучшение отношений России и США.
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