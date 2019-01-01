Чего ждать от встречи Трампа с Путиным на G20
Американисты рассказали НСН, почему не стоит строить надежд на улучшение отношений России и США.
Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии в конце июня. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится»,— сказал американский лидер.
Однако не все разделяют позитивный настрой американского президента. Так, например, директор Фонда изучения США Юрий Рогулёв заявил в эфире НСН, что большого прогресса в отношениях Москвы и Вашингтона от встречи на G20 ожидать не стоит, хотя для этого в настоящее время есть благоприятные условия.
«Слишком большие надежды питать не стоит от этой встречи. Трамп освободился от тяжести расследования относительно вмешательства Москвы в выборы. Раньше это расследование препятствовало любым шагам в отношении России, кроме негативных. Хотя еще в период избирательной кампании Трампа он заявлял, что одной из задач станет нормализацией отношений с нашей страной. И на внешнеполитическом направлении Трамп может заработать несколько очков, потому что до этого момента позитивных изменений и не было», - отметил американист.
Альтернативную точку зрения предложил в эфире НСН журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, противники Трампа будут продолжать его «травить», независимо от завершения расследования спецпрокурора Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
«Смягчения санкций для России не ожидается никакого. Если говорить о взаимоотношениях с Россией, надо понимать, что у Трампа связаны руки на русском направлении. Хотя внешняя политика, по Конституции США, является прерогативой президента, Конгресс основательно вмешался в этот процесс, введя новые законы, которые не позволяют Трампу самостоятельно снять санкции или предпринять иные действия. Ничего он сам не может на русском направлении Какие-то изменения могут быть только после того, как общий климат взаимоотношений между нашими странами изменится », - заявил американист.
В свою очередь, журналист и публицист Николай Сванидзе предположил в эфире НСН, что Трамп говорит о встрече с Путиным только ради того, чтобы позлить своих противников.
«По-видимому, Трамп делает пасы в сторону Владимира Путина, давая понять, прежде всего, не Путину, а своим заклятым друзьям в Конгрессе, демократам, что он готов идти на переговоры. А вы, ребята, нервничайте и злитесь! Путин тоже готов. Он давно хочет прорвать такую изоляционистскую блокаду, которая остаётся вокруг нашей страны. Встреча с Трампом для него, конечно, желанна», - заявил НСН Николай Сванидзе.
Отметим, что встречи Трампа с Путиным на саммите G20 обсуждались на майской встрече российского президента с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи. Глава Госдепа после охарактеризовал переговоры с президентом РФ как продуктивные.
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