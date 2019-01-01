Чего ждать от встречи Трампа с Путиным на G20

Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии в конце июня. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится»,— сказал американский лидер.

Однако не все разделяют позитивный настрой американского президента. Так, например, директор Фонда изучения США Юрий Рогулёв заявил в эфире НСН, что большого прогресса в отношениях Москвы и Вашингтона от встречи на G20 ожидать не стоит, хотя для этого в настоящее время есть благоприятные условия.