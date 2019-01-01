Американист назвал самый важный итог встречи Путина с Трампом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке показала, что стороны готовы к обсуждению вопроса ограничения стратегических вооружений. Такое мнение в эфире НСН выразил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Все встречи полезны, тем более это была не какая-то там проходная встреча на ногах, полтора часа было у президентов, чтобы обсудить часть вопросов. Тем более до этого была встреча с Болтоном. Так что кое-какие вопросы уже были подготовлены. Важны два момента. Констатация того, что отношения плохие и их надо улучшать и что от этого не только будет лучше двум странам, но и всем другим. Второе — что страны условились продолжать консультации по поводу вооружений, ограничения вооружений, стратегических вопросов», — сказал он.

Американист также отметил позитивную атмосферу самой встречи.

«Все выглядело доброжелательно, атмосфера была очень не натянутая, свободная, все шутили. В принципе она произвела благоприятное впечатление, хотя, конечно, результаты не большие», — отметил Рогулев.

По мнению директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ, сколько-нибудь крупного прорыва в отношениях США и России не произойдет до окончания избирательной кампании в Соединенных Штатах.

«Никто и не ждал какого-то прорыва, договоренностей пока в США идет избирательная кампания. До 2020 года это нереально», — уверен собеседник НСН.