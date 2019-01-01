Американист назвал самый важный итог встречи Путина с Трампом
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН рассказал, когда отношения между двумя странами будут разморожены.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке показала, что стороны готовы к обсуждению вопроса ограничения стратегических вооружений. Такое мнение в эфире НСН выразил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
«Все встречи полезны, тем более это была не какая-то там проходная встреча на ногах, полтора часа было у президентов, чтобы обсудить часть вопросов. Тем более до этого была встреча с Болтоном. Так что кое-какие вопросы уже были подготовлены. Важны два момента. Констатация того, что отношения плохие и их надо улучшать и что от этого не только будет лучше двум странам, но и всем другим. Второе — что страны условились продолжать консультации по поводу вооружений, ограничения вооружений, стратегических вопросов», — сказал он.
Американист также отметил позитивную атмосферу самой встречи.
«Все выглядело доброжелательно, атмосфера была очень не натянутая, свободная, все шутили. В принципе она произвела благоприятное впечатление, хотя, конечно, результаты не большие», — отметил Рогулев.
По мнению директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ, сколько-нибудь крупного прорыва в отношениях США и России не произойдет до окончания избирательной кампании в Соединенных Штатах.
«Никто и не ждал какого-то прорыва, договоренностей пока в США идет избирательная кампания. До 2020 года это нереально», — уверен собеседник НСН.
Встреча Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке 28 июня продолжалась 1 час 20 минут, она стала для двух лидеров за все время четвертой. В заявлении Белого дома говорится, что президенты США и России договорились продолжить дискуссии «о модели контроля над вооружениями XXI века», и эта модель должна включать Китай. Никаких протоколов по окончании встречи сторонами подписано не было.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Сегодня перед началом двусторонней встречи с российским лидером Дональд Трамп попросил его не вмешиваться в американские выборы в будущем году. Как сообщает агентство Bloomberg, Путин дослушал перевод и рассмеялся, Трамп в ответ улыбнулся, покачав головой. по оценке агентства, предостережение американского главы не было серьезным.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Американист назвал самый важный итог встречи Путина с Трампом
- Дождевой стресс-тест. Эксперт призвал проверить ливневую канализацию Москвы
- Топ-менеджеру «Рольф» избрали меру пресечения
- Макаревич: Для юбилейного концерта в Москве мы закупили дождевики
- Предъявлено обвинение топ-менеджеру автодилера «Рольф»