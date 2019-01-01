Встречи в Осаке без результата

Вот, собственно, и все. У Трампа на повестке дня – выборы, которые состоятся в следующем году, а предвыборная кампания по сути уже началась. И с точки зрения внутренней политической ситуации любая сколько-нибудь содержательная договоренность с президентом России может поставить под вопрос его собственное переизбрание. Отсюда и полное отсутствие ожиданий каких-либо результатов еще до встречи президентов России и США.

Встречался Владимир Путин и с пока еще премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Во время внутриполитического кризиса, грянувшего на фоне Brexit, Мэй оставила пост лидера партии консерваторов, и дни ее премьерства сочтены. Тем не менее, это не лишило ее самоуверенного тона в Осаке, и на встрече с Путиным Мэй заявила о невозможности нормализации отношений между странами «до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия». По словам представителя британского премьера, которые приводит Associated Press, Тереза Мэй дала понять, что у Лондона есть доказательства причастности Москвы к инциденту с отравлением в Солсбери. Представила она эти доказательства или нет, представитель премьера не уточнил.