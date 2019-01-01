Встречи в Осаке без результата
Итоги встреч президента РФ с главами США и Великобритании не вселяют надежд на потепление в отношениях между странами
Полтора часа толковали между собой Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в японской Осаке, состоявшейся на полях саммита «Большой двадцатки». Краткое содержание «думного сидения», в котором также приняли участие члены делегаций обеих стран, впечатляет мало. Главы России и США согласились в том, что улучшение отношений между двумя странами пошло бы на благо всему миру. «Подтверждено желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности», - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На встрече были затронуты вопросы нераспространения ядерного оружия на фоне краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп призвал включить в систему глобального контроля за вооружениями Китай. Поговорили также про положение дел в Иране и Сирии, затронули украинскую и венесуэльскую проблематику. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Дональд Трамп получил приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. «Президент США прореагировал очень позитивно», - отметил Ушаков. Из этих слов дипломата неясно даже, принял Трамп приглашение или нет.
Вот, собственно, и все. У Трампа на повестке дня – выборы, которые состоятся в следующем году, а предвыборная кампания по сути уже началась. И с точки зрения внутренней политической ситуации любая сколько-нибудь содержательная договоренность с президентом России может поставить под вопрос его собственное переизбрание. Отсюда и полное отсутствие ожиданий каких-либо результатов еще до встречи президентов России и США.
Встречался Владимир Путин и с пока еще премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Во время внутриполитического кризиса, грянувшего на фоне Brexit, Мэй оставила пост лидера партии консерваторов, и дни ее премьерства сочтены. Тем не менее, это не лишило ее самоуверенного тона в Осаке, и на встрече с Путиным Мэй заявила о невозможности нормализации отношений между странами «до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия». По словам представителя британского премьера, которые приводит Associated Press, Тереза Мэй дала понять, что у Лондона есть доказательства причастности Москвы к инциденту с отравлением в Солсбери. Представила она эти доказательства или нет, представитель премьера не уточнил.
Кормили глав «Большой двадцатки» в Осаке затейливо. Как следует из обеденного меню, на закуску подавали блюдо из морского окуня с овощным пюре и съедобными цветами. В качестве главного блюда был предложен куриный балантин (вид рулета), а на гарнир к нему - ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, цветки настурции, листья периллы. Десерт - фруктовое мороженое и банановые пирожные.
Креативная, по выражению РБК, кухня. Не чета политической.
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