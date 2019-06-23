Россия готовa к диaлогу США, но aмерикaнцы должны сaми решить, нужно им рaзвивaть отношения с Москвой или нет, зaявил Владимир Путин. «Поэтому нужен диaлог — пожaлуйстa, мы готовы. Не нужен — мы подождем, покa они созреют», — скaзaл российский лидер. Во время ежегодной прямой линии, состоявшейся в четверг, Путин зaявил, что диaлог с Вaшингтоном будет непростым из-зa огрaничений со стороны влaстных институтов Соединенных Штaтов и нaчaлa в стрaне избирaтельной кaмпaнии. Глaвa госудaрствa тaкже добaвил, что, по его мнению, Донaльд Трaмп, безусловно, принимaет решения сaмостоятельно, однaко сaмо устройство политической системы СШA не позволяет ему реaлизовaть многие идеи, уточняет Газета.ру.

Предполагая возможность переговоров лидеров России и США в ходе маммита «Большой двадцатки», который состоится в Осаке 29 июня 2019 года, научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН заявил о максимальной личной заинтересованности в переговорах со стороны президента Слединенных Штатов Дональда Трампа.

«Встреча будет призвана сыграть символическую роль – показать, что Трамп за эти 2,5 года вырос с ведущего мирового лидера. Но за 2,5 года Трампу не дали построить с Россией продуктивные отношения. Да, такая встреча Трампу нужна по предвыборным соображениям. После того, как комиссия Мюллера его фактически оправдала, не найдя сговора между Россией и его предвыборным штабом, вопрос встречи с Путиным становится актуальным для Трампа, чтобы добиваться продления мандата: вот, мне что-то не удалось на первом сроке, сделаю на втором. Такое часто бывает в Америке.

С другой стороны, существует проблема стратегической стабильности и выход США из ДРСМД. С этой точки зрения встреча с Владимиром Путиным крайне не удобна для Трампа, потому что российская сторона может поставить проблему в центр переговоров. От того, как решится проблема с ДРСМ, Россия будет строить свои дальнейшие отношения с США.

И здесь Трамп может оказаться в ловушке. То, что встреча состоится, но не даст результатов, повлияет на избирателей, которые посчитают, что Трамп является недостаточно эффективным лидером, он больше говорит, чем делает, и в его внешней политике больше провалов, чем побед» - предположил Владимир Васильев.