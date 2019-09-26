Зеленского обвинили в постоянной смене стратегии после разговора с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о свое встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По словам Зеленского, они оба стояли в очереди, когда к нему подошел министр. Лавров якобы заявил, что хочет познакомиться и добавил, что Москва заинтересована в скорейшем окончании конфликта в Донбассе.

Зеленский утверждает, что предложил Лаврову вернуть Украине ее территории и произвести обмен людьми.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью НСН заявил, что в данном случае речь идет о банальном обмене протокольными словами.