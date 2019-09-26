Зеленского обвинили в постоянной смене стратегии после разговора с Лавровым
Алексей Чеснаков объяснил в эфире НСН, как можно расценить короткий диалог Зеленского и Лаврова в Генассамблее ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о свое встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По словам Зеленского, они оба стояли в очереди, когда к нему подошел министр. Лавров якобы заявил, что хочет познакомиться и добавил, что Москва заинтересована в скорейшем окончании конфликта в Донбассе.
Зеленский утверждает, что предложил Лаврову вернуть Украине ее территории и произвести обмен людьми.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью НСН заявил, что в данном случае речь идет о банальном обмене протокольными словами.
«Стороны обменялись протокольными словами, которые не имеют далеко идущих последствий. Зеленский так часто меняет формулировки, что говорить о его стратегии и тактике на основании одного заявления было бы наивно», - сказал он.
Ранее политолог Алексей Мухин заявил НСН, что расценивает поведение Зеленского во время встречи с Лавровым как демонстративное неуважение. По его мнению, визит украинского президента в ООН войдет в историю и «клоунства», и международного хамства.
Отметим, что в ходе своего выступления в ООН Зеленский обвинил Россию в том, что та «ведет войну» в центре Европы, подразумевая Донбасс.
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