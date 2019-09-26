«Вместе стояли в очереди». Зеленский рассказал подробности общения с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его разговор с министром иностранных дел России Сергеем лавровым произошел в очереди во время торжественного приема 24 сентября в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, российский министр сам подошел к нему, сообщив, что хочет познакомиться, передает РЕН ТВ. Во время общения Лавров сказал, что Москва хочет разрешения конфликта в Донбассе. Глава МИД РФ также поздравил Зеленского с обменом российскими и украинскими заключенными.

Разговор состоялся на полях 74-й Генасссамблеи ООН, сообщает RT.

Ранее директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, как разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги может повлиять на рейтинг Зеленского на родине.

