Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре
После пожара на ГРЭС в Шатуре, произошедшего из-за атаки БПЛА ВСУ 23 ноября, вода, канализация и электроснабжение в городе работают штатно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре. Воробьев добавил, что в 13:00 часов на месте проведут штаб с участием всех служб, в том числе МЧС, для определения дальнейшего плана по восстановлению инфраструктуры.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали подстанцию в Боровском микрорайоне в Рыльске.
