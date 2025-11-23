Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре

После пожара на ГРЭС в Шатуре, произошедшего из-за атаки БПЛА ВСУ 23 ноября, вода, канализация и электроснабжение в городе работают штатно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 75 дронов ВСУ

По его словам, принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре. Воробьев добавил, что в 13:00 часов на месте проведут штаб с участием всех служб, в том числе МЧС, для определения дальнейшего плана по восстановлению инфраструктуры.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали подстанцию в Боровском микрорайоне в Рыльске.

ФОТО: РИА Новости
