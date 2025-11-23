Воробьев: БПЛА ВСУ атаковали ГРЭС в Подмосковье
В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников на Шатурскую Газотурбинную реактивную электростанцию (ГРЭС) на объекте начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Согласно информации МЧС России, на объекте загорелись три трансформатора. Известно, что площадь пожара составила 65 кв. м. Воробьев отметил, что возгорание уже локализовали.
Он уточнил, что часть БПЛА ВСУ удалось ликвидировать силам ПВО, однако несколько упали на территорию станции. Губернатор объяснил, что в результате происшествия электроснабжение Шатуры не было нарушено, для обеспечения теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.
Шатурская ГРЭС является одной из старейших российских электростанций. Первый из ее нескольких объектов открыли еще в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО, а основную часть запустили в 1925 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью и утром 23 ноября ПВО сбили три дрона ВСУ, летевших на столицу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
