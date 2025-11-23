Воробьев: БПЛА ВСУ атаковали ГРЭС в Подмосковье

Он уточнил, что часть БПЛА ВСУ удалось ликвидировать силам ПВО, однако несколько упали на территорию станции. Губернатор объяснил, что в результате происшествия электроснабжение Шатуры не было нарушено, для обеспечения теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших российских электростанций. Первый из ее нескольких объектов открыли еще в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО, а основную часть запустили в 1925 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью и утром 23 ноября ПВО сбили три дрона ВСУ, летевших на столицу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».