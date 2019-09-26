Зеленского назвали клоуном и хамом после разговора с Лавровым
Политолог Алексей Мухин заявил в эфире НСН, что визит президента Украины на сессию Генассамблеи ООН войдет в историю.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего краткого разговора с министром иностранных дел России Сергей Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, оба политика стояли в очереди, когда глава МИД РФ подошел к нему «познакомиться». Лавров сказал Зеленскому, что Москва надеется на разрешение конфликта в Донбассе, и поздравил его с обменом пленных. Зеленский, в свою очередь, отметил, что его страна делает все для достижения мира, и предложил Лаврову отдать Украине «ее» территории и обменять людей.
Такими высказываниями президент Украины показал себя не только как клоун, но как и хам, заявил в эфире НСН политолог Алексей Мухин (слушайте аудио).
«Этот клоун еще и хамит. Если честно, визит Зеленского в ООН войдет в историю и клоунства, и международного хамства. Полагаю, что краткий разговор с Лавровым тому подтверждение. Еще один кирпичик в эту стену непонимания, которое выстроено между Россией и Украиной. Думаю, что такая резкая позиция – это детская обида на то, что Штаты его не поняли и не приняли», — сказал политолог.
Напомним, что в ходе своего выступления в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил, что «Россия ведет войну в центре Европы», имея в виду Донбасс.
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