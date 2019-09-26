Зеленского назвали клоуном и хамом после разговора с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего краткого разговора с министром иностранных дел России Сергей Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, оба политика стояли в очереди, когда глава МИД РФ подошел к нему «познакомиться». Лавров сказал Зеленскому, что Москва надеется на разрешение конфликта в Донбассе, и поздравил его с обменом пленных. Зеленский, в свою очередь, отметил, что его страна делает все для достижения мира, и предложил Лаврову отдать Украине «ее» территории и обменять людей.

Такими высказываниями президент Украины показал себя не только как клоун, но как и хам, заявил в эфире НСН политолог Алексей Мухин (слушайте аудио).