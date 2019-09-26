Вот и поговорили. Зеленский намекнул Лаврову на продолжение войны
Бывший депутат Верховной рады рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего диалога с министром иностранных дел России Сергей Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Он рассказал, что они оба стояли в очереди, когда к нему подошел «знакомиться» министр. Он якобы заявил президенту, что надеется на разрешение конфликта в Донбассе. Зеленский, в свою очередь, сказал, что мир возможен после обмена людьми и возвращения Украине «ее» территорий.
Тем временем сами власти Украины готовятся этими самыми территориями приторговывать. В стране готовятся принять непопулярный законопроект, в рамках которого иностранцы смогут скупать землю. Кроме того, ожидается и повышение тарифов.
Как заявил в эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, в этих условиях властям придется как-то отвлечь раздраженное население.
«В какой-то степени конфликт в Донбассе выгоден и украинской власти. Безусловно, Зеленский хочет получить свои дивиденды в виде подъема рейтинга, потому что у него впереди - падение рейтинга. Ведь ожидается принятие непопулярных решений: продажа земли, железной дороги, рост тарифов. В противовес непопулярным решениям надо создать более весомую ситуацию, чтобы отвлечь людей от волнений. Какую? Объявят мобилизацию, обострят ситуацию вокруг Донбасса. И родители скажу, бог с ней, с землей – лишь бы дети были живы! Многие переключатся на эти события», - сказал он.
В свою очередь политолог Дмитрий Орешкин заявил НСН, что России и Украине рано или поздно придется примириться, о чем говорит хотя бы тот факт, что Киев перестал расторгать двухсторонние договоры.
«Война рано или поздно закончится, и надо, так или иначе, налаживать отношения. Россия нуждается в Украине, а Украина, пожалуй, в еще большей степени нуждается в России. Так что, идея приостановить процесс битья горшков и заняться возрождением бизнеса, при всей взаимной антипатии, довольно давно витала в воздухе, а сейчас мы видим ее реализацию», - отметил политолог.
Отметим, что во время своего выступления в ООН Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины, после чего журналист Владимир Зеленский призвал ввести санкции против Киева.
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