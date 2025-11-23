В октябре РФ импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии

В октябре 2025 года Россия импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской таможни.

Отмечается, что эти показатели стали максимальными с апреля 2024 года. Тогда в РФ было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя. Согласно анализу, в середине осени российские компании нарастили импорт вина из Грузии на 10% в месячном выражении.