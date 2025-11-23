Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке
В ДНР российские военные расширили зону контроля в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.
По его словам, зона увеличилась преимущественно с восточной и юго-восточной части Константиновки. При этом Пушилин добавил, что продолжаются бои за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.
До этого командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев объявил о полном взятии под контроль восточной и юго-восточной части Константиновки, а также о начале зачистки центра города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что после взятия Купянска российскими войсками в «котле» могут оказаться значительные силы украинской армии, кроме того, открываются широкие перспективы для дальнейшего продвижения на Харьков.
