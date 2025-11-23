Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке

В ДНР российские военные расширили зону контроля в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

По его словам, зона увеличилась преимущественно с восточной и юго-восточной части Константиновки. При этом Пушилин добавил, что продолжаются бои за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.