«Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ
Американская лента «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским фильмом-«миллиардером» 2025 года в России. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Картина появилась на больших экранах в России 13 ноября. Согласно подсчетам ЕАИС, в настоящий момент сборы триллера Рубена Фляйшера в российском прокате уже превысили 964 млн рублей.
Фильм относится к франшизе о группе фокусников, которые проворачивают успешные махинации с похищением крупных денежных сумм. По сюжету новой ленты, «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, чтобы похитить «Бриллиантовое сердце».
До этого иностранной лентой, которая в 2025 году была ближе всего к миллиардной кассе в России, оказалась экранизация произведения Брэма Стокера «Дракула» от французского режиссера Люка Бессона. По информации ЕАИС, фильм смог собрать в российском прокате свыше 933 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предположил, что сборы «Иллюзии обмана-3» в России могут достичь 1 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер легенда оперетты Виталий Мишле
- МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
- «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ
- Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре
- Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке
- В октябре РФ импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии
- Рубио опроверг сообщения об отречении от мирного плана по Украине
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 75 дронов ВСУ
- Воробьев: БПЛА ВСУ атаковали ГРЭС в Подмосковье
- Литва ограничит транзит в Калининград для давления на РФ и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru