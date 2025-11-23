Рубио опроверг сообщения об отречении от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию об отказе от плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

Политик подчеркнул, что документ, составленный из предложений России и Украины, является прочной основой для переговоров.

В ЕС переработали план Трампа по Украине

До этого несколько американских сенаторов заявили, что Рубио якобы попытался указать на непричастность Вашингтона к разработке мирного плана.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заметил, что по мирному плану американского лидера Дональда Трампа Киев обязан провести выборы в установленные сроки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

