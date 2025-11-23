Рубио опроверг сообщения об отречении от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию об отказе от плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

Политик подчеркнул, что документ, составленный из предложений России и Украины, является прочной основой для переговоров.