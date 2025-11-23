Во избежание мошенничества с кредитами необходимо контролировать данные в бюро кредитных историй
Во избежание мошенничества с кредитами юрист Дмитрий Пашин советует гражданам контролировать данные в бюро кредитных историй (БКИ), сообщает RT.
Они аккумулируют, и хранят всю информацию о займах физических и юридических лиц. Специалист разъяснил процедуру проверки: сначала необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал «Госуслуги» или официальный сайт Банка России, чтобы определить, в каком БКИ находится кредитная история.
После этого нужно авторизоваться на сайте соответствующего бюро и запросить полный отчет. При этом адвокат обратил внимание на то, что бесплатно получить такой документ можно только два раза в течение года. Каждый последующий запрос обойдется примерно в 500 рублей.
Ранее в МВД назвали самые распространенные схемы мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во избежание мошенничества с кредитами необходимо контролировать данные в бюро кредитных историй
- В ЕС переработали план Трампа по Украине
- Кильский университет считает, что Африканский континент разделяется на две части
- СМИ: Позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми
- Трамп заявил, что Зеленскому придется бороться дальше в случае отказа от мирного плана
- В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на «вторичку» в регионах
- Келлог: Украине предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям
- СМИ: Королева Елизавета II могла быть одной из клиенток Эпштейна
- Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США
- Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru