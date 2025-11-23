Во избежание мошенничества с кредитами необходимо контролировать данные в бюро кредитных историй

Они аккумулируют, и хранят всю информацию о займах физических и юридических лиц. Специалист разъяснил процедуру проверки: сначала необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал «Госуслуги» или официальный сайт Банка России, чтобы определить, в каком БКИ находится кредитная история.

После этого нужно авторизоваться на сайте соответствующего бюро и запросить полный отчет. При этом адвокат обратил внимание на то, что бесплатно получить такой документ можно только два раза в течение года. Каждый последующий запрос обойдется примерно в 500 рублей.

