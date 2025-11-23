Во избежание мошенничества с кредитами необходимо контролировать данные в бюро кредитных историй

Во избежание мошенничества с кредитами юрист Дмитрий Пашин советует гражданам контролировать данные в бюро кредитных историй (БКИ), сообщает RT.

В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником

Они аккумулируют, и хранят всю информацию о займах физических и юридических лиц. Специалист разъяснил процедуру проверки: сначала необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал «Госуслуги» или официальный сайт Банка России, чтобы определить, в каком БКИ находится кредитная история.

После этого нужно авторизоваться на сайте соответствующего бюро и запросить полный отчет. При этом адвокат обратил внимание на то, что бесплатно получить такой документ можно только два раза в течение года. Каждый последующий запрос обойдется примерно в 500 рублей.

Ранее в МВД назвали самые распространенные схемы мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Эрик Романенко
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры