Минобороны: За ночь ПВО сбили 75 дронов ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 75 дронов ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

В ведомстве уточнили, что 36 украинских беспилотников сбили над Черным морем, десять — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской и четыре — над Краснодарским краем.

По данным МО, еще три БПЛА ВСУ уничтожили над Смоленским регионом, по два — над Московским и Белгородским, а также по одному — над Калужским и Рязанским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Шатурской ГРЭС начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
