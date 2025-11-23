Минобороны: За ночь ПВО сбили 75 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что 36 украинских беспилотников сбили над Черным морем, десять — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской и четыре — над Краснодарским краем.

По данным МО, еще три БПЛА ВСУ уничтожили над Смоленским регионом, по два — над Московским и Белгородским, а также по одному — над Калужским и Рязанским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Шатурской ГРЭС начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».