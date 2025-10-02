Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
Санкции на отлов кораблей никто не давал, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Действия государств НАТО в можно расценивать как пиратские в отношении нефти, которую приобрел какой-то покупатель, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Датские власти вместе с союзниками готовят силовые меры, чтобы усложнить транспортировку российской нефти и СПГ, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Копенгагене. Там подчеркнули, что полицейский спецназ королевства отрабатывает действия в отношении танкеров. Власти Украины и радикалы в НАТО настаивают на полном закрытии Балтийского моря для российских судов. Пикин подчеркнул, что санкции на отлов кораблей никто не давал.
«Корабли, которые пытаются задерживать страны НАТО не российские. Они ходят не под российским флагом. Однозначно сразу сказать, что они перевозят российскую нефть нельзя. Это надо еще доказать. По всей видимости, юридически это не совсем так, как об этом заявляют. Действия государств НАТО можно расценивать как пиратские в отношении нефти, которую приобрел какой-то покупатель. Санкции на отлов кораблей никто не давал. Ограничения, которые введены, они немножко про другое. Они про ограниченный вход в юрисдикцию портов Европейского Союза. Нигде в санкциях не сказано: "Пиратствуйте, отлавливайте корабли". Это другие действия, которые могут быть по-другому интерпретированы. В случае их совершения могут быть разные последствия», - отметил эксперт.
По его словам, на защиту танкеров можно привлечь частные военные компании.
«Обезопасить так или иначе этот танкерный флот могут частные военные компании, которые легко могут согласиться. Не обязательно применять для этого официальные силы. Тем более, что эти корабли периодически не имеют отношения к Российской Федерации. Сколько Россия сейчас перевозит нефти через Балтику такой информации никто не даст. Чем меньше информации, тем лучше в данном случае. "Теневой флот" – весьма условное определение. Можно говорить только лишь о кораблях, которые находятся в санкционных списках, например, Европейского Союза или Великобритании. А всё остальное – это всё из области беллетристики. Попытка задержать их – это пиратство, которое ничем не отличается от того, что происходит у берегов Сомали», - добавил Пикин.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал арестовывать французские корабли за «беспредел», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
