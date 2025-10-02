По его словам, на защиту танкеров можно привлечь частные военные компании.

«Обезопасить так или иначе этот танкерный флот могут частные военные компании, которые легко могут согласиться. Не обязательно применять для этого официальные силы. Тем более, что эти корабли периодически не имеют отношения к Российской Федерации. Сколько Россия сейчас перевозит нефти через Балтику такой информации никто не даст. Чем меньше информации, тем лучше в данном случае. "Теневой флот" – весьма условное определение. Можно говорить только лишь о кораблях, которые находятся в санкционных списках, например, Европейского Союза или Великобритании. А всё остальное – это всё из области беллетристики. Попытка задержать их – это пиратство, которое ничем не отличается от того, что происходит у берегов Сомали», - добавил Пикин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал арестовывать французские корабли за «беспредел», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

