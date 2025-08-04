СВР: Великобритания планирует облаву на «теневой флот» с российской нефтью

Отмечается, что план Лондона предусматривает организацию крупной диверсии с одним или несколькими танкерами, после чего транспортировку нефти из РФ намерены объявить «угрозой всему международному судоходству».

«В пределе речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов и их конвоировании в порты стран НАТО», – указали в СВР.

Ранее в ведомстве заявили, что украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

