Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
Список локализованных автомобилей для такси будет расширен ближе к марту 2026 года. Об этом заявили в Минпромторге РФ.
Как пишет RT, в первичный перечень вошли модели брендов Lada, УАЗ, Sollers, Москвич, Evolute и Voyah.
В ведомстве указали, что в список планируется включить выпускаемыми в РФ легковушками Haval и Tenet, а также машинами, которые производит калининградский «Автотор».
«Законопроект о локализации не коснётся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока», - добавили в министерстве.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что моделей, вошедших в первичный перечень Минпромторга, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров.
