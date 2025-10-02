Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен

Как пишет RT, в первичный перечень вошли модели брендов Lada, УАЗ, Sollers, Москвич, Evolute и Voyah.

В ведомстве указали, что в список планируется включить выпускаемыми в РФ легковушками Haval и Tenet, а также машинами, которые производит калининградский «Автотор».

«Законопроект о локализации не коснётся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока», - добавили в министерстве.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что моделей, вошедших в первичный перечень Минпромторга, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров.

