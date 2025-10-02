МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»

В ведомстве указали, что взамен украинской стороне были переданы 185 военнопленных ВСУ.

Отмечается, что также в Россию были возвращены двадцать гражданских лиц.

«В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии. Они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях», - говорится в сообщении.



В министерстве добавили, что обмен был проведён в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев продолжают переговоры об обменах военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

