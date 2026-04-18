В районе порта Высоцк потушили возникший после атаки БПЛА пожар

В Ленинградской области полностью ликвидировали возгорание в районе порта Высоцк, возникшее в результате утренней атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он поблагодарил за работу воинов 6-й армии ВВС и ПВО, а также сотрудников МЧС России и Ленпожспасса. Политик также рассказал, что над регионом сбили минимум 15 украинских БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 18 апреля российские силы ПВО уничтожили 258 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

