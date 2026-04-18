В районе порта Высоцк потушили возникший после атаки БПЛА пожар
В Ленинградской области полностью ликвидировали возгорание в районе порта Высоцк, возникшее в результате утренней атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Александр Дрозденко.
Он поблагодарил за работу воинов 6-й армии ВВС и ПВО, а также сотрудников МЧС России и Ленпожспасса. Политик также рассказал, что над регионом сбили минимум 15 украинских БПЛА.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 18 апреля российские силы ПВО уничтожили 258 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации
- В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами
- Президент Польши на интервью обронил пакетик со снюсом
- Петросян узнал слова своей шутки в заявлении Фицо
- МИД Турции: Фидан хочет закрытых переговоров с Лавровым
- Актриса Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком
- В РФ разработали уникальную противодроновую сеть
- Bearwolf или протеже Шамана? Кто представит РФ на «Интервидении-2026»
- Володин: В Госдуме рассматривают инициативы по миграционной политике
- В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия