В РФ разработали уникальную противодроновую сеть

В России разработали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая может самозатягивать дыры после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора фирмы «Системы механической защиты» Дмитрия Дорофеева.

Он рассказал, что ячейка сети имеет форму латинской буквы Z, и когда БПЛА подрывается на полотне, конструкция не разрывается, а ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. По словам Дорофеева, это сокращает чистую площадь пробоя до 50%, при этом применять тот же коридор для залета дрона становится сложнее.

Украина многократно нарушила пасхальное перемирие

Известно, что до этого российские инженерные подразделения для защиты от FPV-дронов долго использовали обычные рыбацкие сети, которые быстро рвутся, а их установка сложна. Дорофеев объяснил, что «Дарвин-Z» поставляют единым готовым к монтажу полотном, которое можно зафиксировать на опорах.

Уточняется, что сеть сделана из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых зонах интегрированы специальные монтажно-силовые ячейки, которые во время натяжения формируют прожилки, выполняющие роль несущих тросов.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в интервью НСН сообщил, что создание централизованного научного комплекса по разработке РЭБ — своевременное решение, которое поможет правильно выстроить цепочку в рамках очень высокой динамики спецоперации.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
