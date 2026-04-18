В РФ разработали уникальную противодроновую сеть

В России разработали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая может самозатягивать дыры после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора фирмы «Системы механической защиты» Дмитрия Дорофеева.

Он рассказал, что ячейка сети имеет форму латинской буквы Z, и когда БПЛА подрывается на полотне, конструкция не разрывается, а ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. По словам Дорофеева, это сокращает чистую площадь пробоя до 50%, при этом применять тот же коридор для залета дрона становится сложнее.