В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк
18 апреля 202607:22
Возгорание произошло в районе порта Высоцк в Ленинградской области на фоне атаки БПЛА, заявил глава региона Александр Дрозденко. Об этом он написал в своем канале в Max.
Губернатор отметил, что за ночь над Ленинградской областью ликвидировали 27 дронов противника.
«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — написал Дрозденко.
Пострадавших или повреждений не зарегистрировано.
Ранее Дрозденко сообщал о 15 БПЛА, уничтоженных в Ленобласти.
Горячие новости
- Дрон упал рядом с роддомом в Самарской области
- Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк
- В России разработали модель прогноза космической погоды
- В МВД назвали основные способы вовлечения подростков в преступления
- В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: Военные США пострадали после встречи с бурым медведем на Аляске
- В Ленинградской области сбили 15 дронов
- Певица Bearwolf готова представить Россию на «Интервидении»
- Президент Польши заявил о необходимости новой конституции для страны