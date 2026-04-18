В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

Возгорание произошло в районе порта Высоцк в Ленинградской области на фоне атаки БПЛА, заявил глава региона Александр Дрозденко. Об этом он написал в своем канале в Max.

Губернатор отметил, что за ночь над Ленинградской областью ликвидировали 27 дронов противника.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — написал Дрозденко.

Пострадавших или повреждений не зарегистрировано.

Ранее Дрозденко сообщал о 15 БПЛА, уничтоженных в Ленобласти.

