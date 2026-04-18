Над Россией за ночь сбили 258 украинских дронов

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 250 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля)... перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, а также Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае, Крыму, над Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области уничтожили 27 беспилотников.

ФОТО: РИА Новости
