В посольстве РФ заявили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации

Высказывания бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства РФ в Лондоне.

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«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — сказано в сообщении российских дипломатов.

«Нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение», — отмечает посольство.

30 января руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Лондон вовлечен в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал неправду в интервью изданию Daily Mail, описывая один из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь отметил, что в курсе, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, и никаких угроз ракетами не звучало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинБорис Джонсон
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