В посольстве РФ заявили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации
Высказывания бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства РФ в Лондоне.
«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — сказано в сообщении российских дипломатов.
«Нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение», — отмечает посольство.
30 января руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Лондон вовлечен в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал неправду в интервью изданию Daily Mail, описывая один из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь отметил, что в курсе, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, и никаких угроз ракетами не звучало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- В посольстве РФ заявили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации
- СМИ: Запад безрассуден из-за намерения победить Путина
- Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике
- СМИ: Украину ждет поражение через шесть месяцев
- Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»
- Макрон: Из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по России
- Макрон допустил передачу самолетов Украине
- Рязанский депутат заявил школьникам, что они окажутся на «днище»
- «Яндекс» заявил, что утечка части кода не грозит данным пользователей
- Советник Пушилина анонсировал скорое взятие Артемовска в кольцо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru