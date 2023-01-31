В посольстве РФ заявили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации

«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — сказано в сообщении российских дипломатов.

«Нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение», — отмечает посольство.

30 января руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Лондон вовлечен в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал неправду в интервью изданию Daily Mail, описывая один из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь отметил, что в курсе, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, и никаких угроз ракетами не звучало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

