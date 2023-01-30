В Кремле назвали ложью заявление Джонсона о якобы угрозах Путина ракетами

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал неправду в интервью изданию Daily Mail, описывая один из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждения британского экс-премьера о том, что российский лидер в ходе того разговора пытался внушить ему страх и угрожал ракетами.

Песков назвал слова Джонсона «ложью». «Более того, это или сознательная ложь — тогда надо спросить Джонсона, с какой целью он выбрал такой вариант изложения, или это была несознательная ложь, и он не понял, о чем говорил Путин», - цитирует URA.RU пресс-секретаря президента РФ.