В Кремле назвали ложью заявление Джонсона о якобы угрозах Путина ракетами

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал неправду в интервью изданию Daily Mail, описывая один из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждения британского экс-премьера о том, что российский лидер в ходе того разговора пытался внушить ему страх и угрожал ракетами.

Песков назвал слова Джонсона «ложью». «Более того, это или сознательная ложь — тогда надо спросить Джонсона, с какой целью он выбрал такой вариант изложения, или это была несознательная ложь, и он не понял, о чем говорил Путин», - цитирует URA.RU пресс-секретаря президента РФ.

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Как подчеркнул Песков, он в курсе, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, и никаких угроз ракетами не звучало. Рассуждая о вызовах безопасности для России, Владимир Путин тогда высказал обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО. Если ракеты альянса разместятся у границ РФ, любая из них сможет долететь до Москвы за считанные минуты, разъяснил обеспокоенность президента Песков.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пользователи Twitter подвергли критики Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете NLAW во время недавнего посещения Киева.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинБорис ДжонсонПесков
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