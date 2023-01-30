Грозил Путину санкциями: Джонсон раскрыл детали разговора с президентом РФ перед началом СВО
Бывший глава правительство Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме рассказал о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает Telegraph.
По данным издания, у Джонсона был «очень долгий, невероятный разговор» с российским лидером, в котором он грозил Путину санкциями со стороны западных стран.
«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?" И я ответил: "Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете», — заявил экс-премьер.
Как отметил политик, в разговоре с президентом РФ он утверждал, что проведение специальной военной операции станет «полной катастрофой» и пообещал, что Лондон поддержит Киев.
Ранее пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой ракете NLAW во время своего визита на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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