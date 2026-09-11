Такое не повторить: Зачем Польша замахнулась на аналог Starlink
Польша способна создать свою спутниковую группировку связи, но значительно слабее системы Маска, заявил НСН глава Института космической политики Моисеев.
Польша вполне способна создать свою спутниковую группировку связи по аналогии со Starlink, однако речь может идти только о несравнимо более слабой системе, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Премьер-министр Польши анонсировал создание аналога спутниковой системы Starlink американского миллиардера Илона Маска, чтобы не зависеть «от каприза одного человека». Об этом Дональд Туск заявил на ежегодной Международной выставке оборонной промышленности в Кельце. По словам премьера, финалом запущенного процесса должен стать польский Starlink. До конца года предполагается запустить девять спутников, которые за несколько минут будут присылать снимки из космоса. По словам Моисеева, термин «аналог» в данном случае не означает те же возможности, что у Starlink.
«Польша вполне может создать такую группировку, она запускает спутники с помощью ракет других стран. Однако здесь нужно иметь в виду, что слово «аналог» не совсем точно отражает ситуацию. Starlink насчитывает уже 11 тысяч спутников. Это огромная система, которая охватывает интернетом всю поверхность Земли. Точно такую создать пока никто не может. Есть только близкие, например, английский OneWeb - 800 спутников, то есть в 10 раз слабее. Такие системы, как хочет создать Польша, нельзя сравнивать со Starlink. Общее у них только то, что это связь и, что это низкоорбитальная группировка. Многие страны такое уже имеют», - пояснил собеседник НСН.
По оценке эксперта, планы Польши до конца года вполне осуществимы, но это не должно беспокоить Россию.
«Речь идет о малых спутниках формата CubeSat, они весят несколько килограммов. Судя по заявлению премьера Польши, они уже их сделали и сейчас готовят к запуску. Глобально это ни на что не повлияет. Для России какую-то угрозу может представлять только огромное созвездие спутников Маска, других американских производителей, которые будут готовы. Связь представляет собой универсальную вещь, поэтому она работает как на гражданскую сферу, так и на военную, имеет широкое применение», - заключил Иван Моисеев.
Газета Financial Times в конце августа сообщила, что Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink, предоставляемую его компанией SpaceX, для наведения ударов вглубь России без официального разрешения Белого дома. В том же месяце SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink, который включает более 30 государств. Компания Маска не раскрыла мотивы своего решения.
До этого Маск заявил, что Starlink прекратил «несанкционированное использование» терминалов спутникового интернета российскими БПЛА. Как пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, Starlink – не основная технология для управления дронами в российской армии. Однако России потребуется развивать наземные системы связи, также идет разработка орбитальной группировки спутников «Рассвет» по аналогии со Starlink.
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