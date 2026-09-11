«Польша вполне может создать такую группировку, она запускает спутники с помощью ракет других стран. Однако здесь нужно иметь в виду, что слово «аналог» не совсем точно отражает ситуацию. Starlink насчитывает уже 11 тысяч спутников. Это огромная система, которая охватывает интернетом всю поверхность Земли. Точно такую создать пока никто не может. Есть только близкие, например, английский OneWeb - 800 спутников, то есть в 10 раз слабее. Такие системы, как хочет создать Польша, нельзя сравнивать со Starlink. Общее у них только то, что это связь и, что это низкоорбитальная группировка. Многие страны такое уже имеют», - пояснил собеседник НСН.

По оценке эксперта, планы Польши до конца года вполне осуществимы, но это не должно беспокоить Россию.

«Речь идет о малых спутниках формата CubeSat, они весят несколько килограммов. Судя по заявлению премьера Польши, они уже их сделали и сейчас готовят к запуску. Глобально это ни на что не повлияет. Для России какую-то угрозу может представлять только огромное созвездие спутников Маска, других американских производителей, которые будут готовы. Связь представляет собой универсальную вещь, поэтому она работает как на гражданскую сферу, так и на военную, имеет широкое применение», - заключил Иван Моисеев.