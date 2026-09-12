В Финляндия заявили, что страна сняла с себя ответственность за контроль перемещения ЯО
Финляндия сняла с себя соответствующую юридическую ответственность и не будет контролировать транзит ядерного оружия другими странами НАТО через территорию республики. Об этом заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко в беседе с РИА Новости.
Ранее Хельсинки отменил запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на финской территории.
Как отметил Варвикко, ничего не мешает, например, США перевозить ядерное оружие на своих кораблях либо самолетах через финское воздушное или морское пространство.
«Однако нынешняя поправка к закону позволяет финским властям снять с себя юридическую ответственность в этом вопросе», - указал он.
По словам Варвикко, страна сняла с себя обязанность вмешиваться в происходящее и нести юридическую ответственность.
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