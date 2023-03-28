Немецкий политолог: Польша давит на Германию в вопросе помощи Украине

«Военная помощь Украине является главным приоритетом немецкой внешней политики. Несмотря на то, что бюджет страны проходит определенные трудности и корректировки: требуют на социалку, на военные расходы, на вооружение армии. Все равно, судя по тому, как складывается консенсус в правящих элитах, помощь Украине будет идти дальше. Здесь считают, что Украина не может проиграть, а Германия как лидер ЕС должна идти в первых рядах в предоставлении помощи Украине. Также Украина, Польша и другие страны ЕС давят на Германию, чтобы она в этом отношении не расслаблялась», - сказал Рар.

Ранее, 23 марта, в министерстве обороны ФРГ сообщили, что Германия за семь дней поставила Украине пять тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Кроме того, согласно отчету, Берлин послал Киеву 500 пистолетов модели SFP9 SF. Также за неделю были поставлены две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что решения властей ФРГ увеличить военную помощь ничего хорошего не сулят. Он отметил, что ФРГ прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в конфликт, сообщает НСН.

