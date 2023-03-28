Песков заявил, что Германия активно участвует в накачивании Украины оружием

Германия активно участвует в накачивании Киева оружием, решения властей ФРГ увеличить военную помощь ничего хорошего не сулят. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ФРГ прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в конфликт.

Ранее, 23 марта, в министерстве обороны ФРГ сообщили, что Германия за семь дней поставила Украине пять тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Кроме того, согласно отчету, Берлин послал Киеву 500 пистолетов модели SFP9 SF. Также за неделю были поставлены две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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