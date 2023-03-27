СМИ: На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2
На Украину доставили 18 танков Leopard 2, которые ранее Киеву обещала Германия, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, на украинскую территорию также прибыло около 40 БМП Marder.
До этого Минобороны Германии отчитывалось о поставках Киеву трех инженерных машин Dachs, 70 пулеметов и запчастей для танков Leopard 2 и БМП Marder за неделю. Также Германия за семь дней поставила Украине пять тысяч снарядов калибром 150 миллиметров, 500 пистолетов модели SFP9 SF, две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов.
Ранее, 23 марта, главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине. Так, лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства.
Однако замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что Варшава не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29.
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