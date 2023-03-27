СМИ: На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2

По данным издания, на украинскую территорию также прибыло около 40 БМП Marder.

До этого Минобороны Германии отчитывалось о поставках Киеву трех инженерных машин Dachs, 70 пулеметов и запчастей для танков Leopard 2 и БМП Marder за неделю. Также Германия за семь дней поставила Украине пять тысяч снарядов калибром 150 миллиметров, 500 пистолетов модели SFP9 SF, две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов.

Ранее, 23 марта, главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине. Так, лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства.

Однако замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что Варшава не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29.

