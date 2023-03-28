Утверждается, что в парламенте не намерены отказывать Министерству финансов. Из письма следует, что в связи с высокими материальными потерями Киева необходимы новые поставки материалов. По сообщению Минфина, украинские Вооруженные силы необходимо оснастить надежной военной техникой. Для этого следует заключить многочисленные контракты на поставки. Прежде всего планируется закупать системы ПВО, бронированные гусеничные машины, боеприпасы для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.

Напомним, западные страны стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта вокруг Украины, однако конкретных планов, как прийти к этому, не существует. Гораздо более вероятной является война на истощение.

