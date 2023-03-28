Германия намерена резко нарастить военную помощь Украине
В ближайшие годы расходы Берлина на военную помощь Киеву могут вырасти до 15 млрд евро, сообщает Spiegel со ссылкой на соответствующую просьбу, которую направил в бюджетный комитет Бундестага заместитель статс-секретаря при Минфине Германии Флориан Тонкар.
Утверждается, что в парламенте не намерены отказывать Министерству финансов. Из письма следует, что в связи с высокими материальными потерями Киева необходимы новые поставки материалов. По сообщению Минфина, украинские Вооруженные силы необходимо оснастить надежной военной техникой. Для этого следует заключить многочисленные контракты на поставки. Прежде всего планируется закупать системы ПВО, бронированные гусеничные машины, боеприпасы для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.
Напомним, западные страны стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта вокруг Украины, однако конкретных планов, как прийти к этому, не существует. Гораздо более вероятной является война на истощение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Германия намерена резко нарастить военную помощь Украине
- Walt Disney приступила к сокращению 7 тысяч сотрудников
- Россия не планирует еще раз выносить на голосование в СБ ООН резолюцию о «Северных потоках»
- Трое неизвестных напали на пост полиции в Ингушетии
- СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине
- Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
- Небензя: Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»
- Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине
- Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней
- Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru