В ООН не нашли доказательств геноцида в действиях армии РФ на Украине

У ООН нет доказательств нарушений российской армией международного гуманитарного права, заявил глава комиссии по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее предложил создать комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычного населения. Он считает, что граждане страны подверглись геноциду по культурному и цивилизационному признакам.

Депутаты Народного собрания Болгарии в начале февраля проголосовали за признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В республике будут считать оправдание или отрицание тех событий надругательством над памятью жертв, передает НСН.

