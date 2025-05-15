СМИ: США не примут участие в саммите G20 в ЮАР
Власти США приостановили подготовку к участию в саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР из-за принятого в республике закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующее решение принял Совет нацбезопасности Белого дома после заявлений президента США Дональда Трампа о «геноциде» белых граждан в ЮАР. Политик отмечал, что южноафриканские власти отбирают землю у белых жителей. В связи с этим Трамп пригрозил бойкотировать саммит G20.
Как пишет WP, действия США могут привести к усилению влияния Китая и оставят Пекину возможность продвигать собственные инициативы на мероприятии без противодействия Вашингтона.
Саммит G20 пройдет в ноябре в Йоханнесбурге, напоминает РЕН ТВ.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что закон об экспроприации земель не подразумевает конфискации, а обеспечивает «справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с конституцией».
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