В Севастополе задержаны двое подозреваемых в госизмене

Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в госизмене за сбор и передачу Украине данных о дислокации российских военных. Об этом сообщили в управлении ФСБ по городу и Республике Крым.

По данным ведомства, один из фигурантов - 53-летний горожанин, завербованный представителем СБУ посредством мессенджера Telegram. Мужчина получил через тайник на территории кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями Киева. Впоследствии он собирал информацию разведывательного характера о местонахождении вооружений и техники в Севастополе.

Другого задержанного, 51-летнего мужчину, завербовал разоблаченный агент СБУ. Фигурант осуществил сбор и передачу данных об объектах ПВО в городе.

В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела о государственной измене.

Ранее жителя Луганской Народной Республики, собиравшего разведданные в интересах украинских спецслужб, задержали по подозрению в госизмене, напоминает РЕН ТВ.

