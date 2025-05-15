В Севастополе задержаны двое подозреваемых в госизмене
Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в госизмене за сбор и передачу Украине данных о дислокации российских военных. Об этом сообщили в управлении ФСБ по городу и Республике Крым.
По данным ведомства, один из фигурантов - 53-летний горожанин, завербованный представителем СБУ посредством мессенджера Telegram. Мужчина получил через тайник на территории кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями Киева. Впоследствии он собирал информацию разведывательного характера о местонахождении вооружений и техники в Севастополе.
Другого задержанного, 51-летнего мужчину, завербовал разоблаченный агент СБУ. Фигурант осуществил сбор и передачу данных об объектах ПВО в городе.
В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела о государственной измене.
Ранее жителя Луганской Народной Республики, собиравшего разведданные в интересах украинских спецслужб, задержали по подозрению в госизмене, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Севастополе задержаны двое подозреваемых в госизмене
- СМИ сообщили о прибытии российской делегации в Стамбул на переговоры
- Иран готов к ядерному соглашению с США в обмен на отмену санкций
- СМИ: США не примут участие в саммите G20 в ЮАР
- Премьер Малайзии Ибрагим назвал дух народа России несокрушимым
- США хотят депортировать арестованную в стране российскую ученую
- Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника за ночь
- Украинский актер и игрок КВН Максим Нелипа погиб в зоне СВО
- Steam опроверг утечку данных пользователей при взломе
- Аппарат Москальковой установил судьбу более шести тысяч пропавших на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru