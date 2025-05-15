Премьер Малайзии Ибрагим назвал дух народа России несокрушимым

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал дух российского народа несокрушимым. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Ранее Ибрагим прибыл в РФ с официальным визитом. Премьер провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Ибрагим назвал встречу содержательной и отражающей стремление сторон «найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием». Политик поделился, что выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему во время поездки.

«Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость», - подчеркнул Ибрагим.

Ранее премьер-министр Малайзии пригласил Владимира Путина поучаствовать в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он состоится в Куала-Лумпуре 23-28 октября, пишет Ura.ru.

